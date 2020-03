BYD-Aktie: Einer der Top Performer des Tages!

Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers BYD hat sich an diesem Montag an der Frankfurter Börse sehr positiv entwickelt und 4,8 Prozent hinzugewonnen. Damit ist das Papier einer der Top Performer des heutigen Tages. Die Erholung der vergangenen Tage setzt sich fort. Am 23. März war der Kurs im Zuge der Corona-Krise auf ein Tief bei 4,015 Euro gefallen. Dabei handelte es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



