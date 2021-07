BYD-Aktie: Eine willkommene Wendung!

Die anhaltende Regulierungswut der chinesischen Regierung traf in den letzten Tagen viele Aktien aus China hart. Selbst Unternehmen, die davon direkt überhaupt nicht betroffen waren, hatten zeitweise mit Kursverlusten an der Börse zu kämpfen. Dazu gehörte auch die BYD-Aktie.

Jene sackte am Dienstag um über neun Prozent in die Tiefe und landete dadurch zeitweise bei 21,45 Euro, was einem neuen Monatstief entsprach. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



