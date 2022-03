BYD-Aktie: Eine günstige Gelegenheit?

Die Halbleiterkrise, diverse Störungen in den Lieferketten, schrumpfende Subventionen in China und jetzt auch noch der größte Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Die BYD-Aktie hat es in letzter Zeit wirklich nicht leicht gehabt, was sich auch im Kurs des Papiers spiegelt.

