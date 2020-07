BYD Aktie: Eine ganz andere Nummer!

Der Höhenflug der BYD-Aktie hält weiter an: Nachdem die Papiere des chinesischen Fahrzeug- und Batterieherstellers allein am Freitag und Montag jeweils rund zehn Prozent auf 8,19 Euro zugelegt hatten, konnte die BYD-Aktie das Tageshoch vom Dienstag bei 8,45 Euro zwar nicht bis zum Börsenschluss halten. Am Mittwoch im frühen Handel aber war diese Marke schnell wieder erreicht. Die Bekanntgabe über die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung