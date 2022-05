BYD-Aktie: Diesen Widerstand müssen die Bullen überwinden

In den ersten Maitagen gab die BYD-Aktie stark nach und fiel unter den 50-Tagedurchschnitt zurück. Erst auf einem Tief bei 24,71 Euro konnten die Bären am 9. Mai gestoppt werden. Anschließend begann ein neuer Anstieg. Er endete zunächst, als am 23. Mai bei 32,74 Euro ein Hoch ausgebildet wurde. Die anschließenden Gewinnmitnahmen konnten die Bullen am 24. Mai bei 29,36… Hier weiterlesen