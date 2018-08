BYD Aktie: Der Dieselskandal als Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Durch den Dieselskandal sind zahlreiche etablierte Autohersteller in den letzten Jahren zum Teil enorm unter Druck geraten. BYD konnte sich das Ganze ganz entspannt ansehen, vielleicht sogar von der Entwicklung profitieren. Für die Zukunft kann sich BYD vorstellen, dass alles, was heute noch mit Diesel betrieben wird, in Zukunft elektrisch fährt. Dies teilte sinngemäß Marco Bos, Chef von BYD, gegenüber Vertretern

Ein Beitrag von Robert Sasse.