BYD-Aktie: Diese Signale sollten Sie unbedingt kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie von BYD ist in den vergangenen Sitzungen noch einmal schwächer geworden, als sie zuvor ohnehin schon gewesen ist. Damit wird es jetzt ernst, wenn nicht gar dramatisch, so die Charttechniker beim Anblick des Chartbildes. Denn: Die Aktie ist im März in einen charttechnischen Abwärtstrend übergegangen, der es in sich hat. Vorher schwankten die Notierungen noch zwischen 7 und 7,50 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.