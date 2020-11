BYD Aktie: Davon kann Geely nur träumen!

Die Aktie von BYD hat den Start in die neue Börsenwoche gründlich verpatzt. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugproduzenten zunächst mit Kursrücksetzern zu kämpfen. Letztlich aber berappelte sich die BYD-Aktie wieder, ging bei knapp 20 Euro am Freitag aus dem Handel. Am Montag rutschten die Papiere nach dem Mittag allerdings wieder deutlich nach unten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



