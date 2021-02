BYD Aktie: Da steckt Potenzial!

Die BYD-Aktie tendiert seit einigen Tagen wieder nach oben und hat sich nun ganz dicht an das Doppeltop bei 29,49/29,41 Euro herangeschoben. Es ist also durchaus möglich, dass es zu einem neuen Rekordhoch kommt und dass die jüngste Konsolidierung beendet wird. Aus fundamentaler Sicht gibt es ohnehin keinen Grund, an ein vorzeitiges Ende des Höhenfluges zu denken. Auf dem Heimatmarkt China ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



