BYD Aktie: Die Bullen wollen es wissen!

Die BYD-Aktie war im August bislang in einer Abwärtsbewegung gefangen. Der Kurs, der zuvor am 13. Juli auf ein neues Allzeithoch bei 10,16 Euro angestiegen war, hatte einen stabilen neuen Abwärtstrend ausgebildet und erreichte am 19. August seinen 50-Tagedurchschnitt.

Er war einige Tage lang umkämpft, konnte von den Bullen aber insgesamt behauptet werden. Auf diesen Erfolg bauen die Käufer in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung