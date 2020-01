BYD Aktie: Bullen im Flugmodus!

Auf die Alarmstimmung in der letzten Woche folgten bei der BYD-Aktie im Bullenlager in dieser Woche nur noch Freudentänze. Zunächst gelang den Käufern in einer recht eindrucksvollen Weise die Verteidigung der 50-Tagelinie. Anschließend arbeitete sich der Wert wieder bis an die Marke von 4,50 Euro vor.

Auf diesem Niveau erfolgte zum Beginn der neuen Woche eine regelrechte Explosion. Mit einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung