BYD-Aktie: Buffett hatte den richtigen Riecher!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die BYD Aktie hat einen massiven Anstieg an den Tag gelegt. Im laufenden Jahr entwickelte sich der Kurs des E-Autobauers hervorragend. BYD baut aber nicht nur E-Autos, das Produktportfolio ist deutlich breiter und das Unternehmen ist vor allem bei den E-Bussen eine Macht. Kein Wunder also, dass der Aktienkurs im laufenden Jahr an Fahrt gewann. Aktuell sehen wir den Aktienkurs von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung