BYD Aktie: Blick auf die Verkaufszahlen!

In Bezug auf die BYD Aktie stellt sich derzeit die Frage, ob die Korrekturphase nun vorüber ist und die Aktie gewissermaßen wieder den Vorwärtsgang einlegt. Die Aktie hat auf Monats-Sicht schließlich rund 17% verloren (in Euro gerechnet) – da sollte also einiges an schlechten Zahlen nun im Kurs „drin“ sein. Gewiss, der chinesische Automobilmarkt schwächelte – doch die Börse schaut üblicherweise ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung