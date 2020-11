BYD Aktie – Besser als Tesla!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Seit Juni 2020 bewegt sich die Byd-Aktie in einem starken Aufwärtstrend! Nachdem den Anlegern klar wurde, dass sich die chinesische Wirtschaft und auch die Autobranche in China nach der Corona-Krise deutlich schneller erholt als in den USA oder Europa, griffen die Käufer hier zu! Zudem wurden ermutigende Verkaufszahlen in der E-Autobranche in China publiziert! Mit den dann auch rekordverdächtigen Daten von ...



