BYD-Aktie: Besser als Tesla?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Euphorie für Elektrofahrzeuge treibt nicht nur Tesla nach oben, sondern weitere Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind. So ist es auch im Fall von BYD, denn die Aktie bewegt sich sehr stark in den letzten Tagen. BYD ist auch kein Fantasie-Unternehmen, das irgendwelche tollen Lösungen für die Zukunft verspricht, sondern ist der weltweit größte Produzent von Elektrofahrzeugen und in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung