BYD Aktie: Beeindruckende Zahlen für EV-Auslieferungen!

Der chinesische Autohersteller BYD Co Ltd (OTC:BYDDF) hat seine Verkäufe von vollelektrischen Fahrzeugen im ersten Quartal mehr als verdoppelt und verkaufte von Januar bis März fast doppelt so viele Elektrofahrzeuge wie sein enger Rivale NioLtd (NYSE:NIO).

BYD, das von Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-A) (NYSE:BRK-B) Warren Buffett unterstützt wird, verkaufte im ersten Quartal 38.599 batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, ein Sprung von 113% im Vergleich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung