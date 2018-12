BYD Aktie: Batteriesparte soll an die Börse!

Kürzlich kündigte der chinesische Autobauer BYD an, sein Batteriegeschäft bis 2022 an die Börse bringen zu wollen. Mit diesem Schritt will das Unternehmen sich zusätzliche Finanzmittel beschaffen. Genaue Angaben darüber, wo die Aktien gehandelt werden, machte BYD bisher noch nicht. Vor der Börsennotierung soll die Batteriesparte jetzt in eine eigene Gesellschaft überführt werden. Unabhängig von diesen Plänen baut BYD sein Geschäft mit Batterien kontinuierlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.