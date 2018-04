BYD Aktie: Das Batteriegeschäft soll ausgegliedert werden!

Liebe Leser,

laut Berichten aus China plant der Autobauer BYD wohl, sein Batteriegeschäft künftig auszuglidern. Der Hersteller von Elektroautos investierte in den letzten Jahren enorm in den Ausbau seiner Fabriken und konnte innerhalb von nur wenigen Jahren zu einem der größten Batterieherstellern der Welt aufsteigen. Durch die Ausgliederung soll es möglich werden, unternehmerisch noch freier am stark wachsenden Batteriemarkt agieren zu können.

Ein Beitrag von Robert Sasse.