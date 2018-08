BYD Aktie: BYD plant für Elektro-Vans in den USA!

Die sogenannten „Step Vans“ in den USA sind weltweit bekannt. Sie kommen bei zahlreichen Expressdiensten wie UPS zum Einsatz und gelten mit als eines der wichtigsten Fahrzeuge der Logistik im Land. Jetzt will offenbar auch BYD sich hier einen Stück vom Kuchen sichern. Nach Medienberichten wird aktuell damit geplant, große Elektro-Vans in den USA anzubieten. Produziert werden sollen die Fahrzeuge anscheinend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.