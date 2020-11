BYD Aktie: Außerordentliche HV steht an!

Die BYD COMPANY LIMITED (kurz „BYD”) hat mitgeteilt, dass am Donnerstag, 10. Dezember eine außerordentliche Hauptversammlung des Unternehmens stattfinden soll. Die Veranstaltung soll in Shenzen in China stattfinden im Konferenzraum Nr. 3009 des Unternehmens – und zwar in der „BYD Road“ (der Name ist Programm)! Wer vor Ort teilnehmen möchte, kann sich dazu mit dem Unternehmen in Kontakt setzen. Wer jemanden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



