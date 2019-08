BYD Aktie: Ausbruch beendet – das sollten Sie wissen

BYD ist am Mittwoch am Markt zurechtgestutzt worden. Erneut ging es um etwa 2 % abwärts. Damit nähert die Aktie dem Entscheidungskampf. Wenn in den kommenden Tagen keine Besserung eintritt, dürfte es scharf nach unten gehen.

BYD: Vorsicht

Analysten warnen vor diesem möglichen Niedergang. Der Wert hat die 5-Euro-Marke nach unten durchstoßen. Nun könnte es direkt um weitere 10 % abwärts gehen. Erst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



