BYD-Aktie: Aufschwung mit Verspätung!

Den Montag beendete die Aktie von BYD noch mit einem leichten Minus. Nach einem Schlusskurs von 26,63 Euro am Freitag am Handelsplatz Frankfurt, notierten die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeug-Herstellers zum Wochenstart letztlich bei 26,43 Euro. Doch am Dienstag kam Leben in die BYD-Aktie: Gleich zum Handelsstart in Frankfurt ging es um mehr als drei Prozent nach oben auf bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



