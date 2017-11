BYD-Aktie: Auf zur Rallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigte sich Johannes Weber in einer Analyse mit der Aktie von BYD. Seine Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Am 21. November hat die Aktie der chinesischen BYD Company Limited ordentlich gewinnen können und sich wieder über 75 HKD (Hongkong-Dollar) platzieren können. Dies war wohl der Tatsache zu schulden, dass sich in der Woche vorher, im Anschluss an eine kleine Flaute, wieder vermehrt Käufer gefunden hatten. Auch die 38-Tagelinie wurde überkreuzt und am 21. November nochmal bestätigt.

Der Chart! Aus charttechnischer Sicht geht es mit der Aktie nun wieder aufwärts und das bisherige Hoch könnte in Angriff genommen werden. Das Chartbild lässt durchaus hoffen und unterhalb des letzten Tiefs bei 64 HKD liegt eine Unterstützung. Nach oben gibt es rund 22 % Kurssteigerungspotenzial und aus der Stochastik könnte ein Kaufsignal kommen.

Der Ausblick! Die Chancen stehen gut, doch nun muss sich zeigen, inwiefern die positive Dynamik beibehalten werden kann.

Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln? Wir bleiben für Sie dran.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.