BYD-Aktie: Auf nach oben?

Erst vor kurzem befand sich die Aktie in Folge der politischen Maßnahmen in China in einer starken Baisse, welche nach einem seit Jahren bestehenden Aufschwung geschah. Doch mittlerweile hat sich die Lage schon wieder entspannt und das Preislevel steht ebenfalls wie zuvor auf einem ähnlichen Level. Doch schafft es die Aktie der Firma weiterhin, solche Kursrenditen einzufahren?

Mittlerweile ist das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung