BYD-Aktie: Auf einem guten Weg!

Die BYD-Aktie ist in die neue Handelswoche mit einem leichten Plus gestartet. Damit scheint die Aktie die Aufwärtsbewegung der Vorwochen fortzusetzen. Noch liegen im aktuellen Monat einige Wochen vor uns, doch bereits jetzt steht für den Juni ein Kursgewinn von 14 % zu Buche.

Das entspricht in etwa dem Plus vom Vormonat. Dabei sah es Anfang Mai noch düster aus. So setzte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung