Die BYD-Aktie kann auch in dieser Woche ihre im März gestartete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Seit dem letzten Tief, das am 22. Mai auf dem Niveau von 4,92 Euro ausgebildet wurde, vollzieht die Aktie einen steilen Anstieg. Er wird auch heute – wenn auch nicht gerade spektakulär – fortgesetzt, sodass der Kurs in der Spitze bis auf 6,22 Euro vordringen konnte.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung