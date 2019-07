BYD Aktie: Auf der E-Mobil-Welle?

BYD hat am Mittwoch mit einem kleinen Aufschlag von fast 1 % ein Zeichen gesetzt. Auf dem aktuell erreichten Kursniveau sind frühere Widerstände und Unterstützungen wieder erreicht worden, womit sich eine starke Richtungsentscheidung ergeben kann. Wenn die Kurse in den kommenden Tagen die richtige Richtung nehmen, sind Kursgewinne bis zu 6,50 Euro und damit etwa 15 % möglich, so die Analysten.

