BYD-Aktie: Die Anleger reagieren mit Käufen auf die guten Zahlen

Zum Ende der vergangenen Woche wurde in China das Drachenbootfest gefeiert. Die Börse in Hongkong war deshalb am Freitag geschlossen und konnte aufgrund des Feiertags noch nicht auf die von BYD vorgelegten Zahlen reagieren. Dies wurde im heutigen Handel nachgeholt. Das Ergebnis war ein solides Plus, denn die Zahlen fielen gut aus und sie zeigen, dass es BYD gelingt, der… Hier weiterlesen