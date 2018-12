BYD-Aktie: Die Analysten heben den Daumen!

BYD hat am Dienstag etwas nachgegeben. Dennoch dürfte der Wert nach Ansicht der Chartanalysten in den kommenden Wochen und Monaten mit großer Wahrscheinlichkeit weiter ansteigen. Die nächsten Kursziele finden sich bei 7 Euro. Auch ein relativ schneller Durchmarsch in Richtung 7,50 Euro sei demnach möglich, so die Meinung der Analysten. Dabei zeigt sich die Aktie insofern von ihrer starken Seite, als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.