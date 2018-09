BYD Aktie: Alles nicht so schlimm? 

Schon in der nächsten Woche könnte US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle gegen China erlassen. Das wäre auch für die Aktie von BYD eine schlechte Nachricht. Es gibt jedoch derzeit einen Funken Hoffnung. So berichteten am Wochenende Medien, dass die neuen Strafzölle wohl geringer ausfallen könnten als ursprünglich erwartet.

Ein Beitrag von Robert Sasse.