BYD im Abwärtstrend!

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Dr. Bernd Heim, dass sich BYD noch immer in einem Abwärtstrend befindet. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Schon seit Oktober 2017 ist die BYD-Aktie in einem Abwärtstrend und es muss sich nun zeigen, wie es hier weitergeht.

Die Entwicklung! Von dem Hoch bei 8,97 Euro hat sich der Kurs gen Süden bewegt und am 12. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.