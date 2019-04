BYD: +13,71% – hilft bald wieder die Regierung?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Aus China kommt das Gerücht, dass die dortige Regierung eine Lockerung der Autozulassungen in Städten erwägt, deren Hauptprofiteur wohl E-Autos wären. Die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) springt an der Börse in Hong Kong um +13,71% höher, Geely (WKN: A0CACX) gewinnt +12,83%.

Die Vorstellung des innovativen BYD-Elektroflitzers E-Seed GT auf der derzeit stattfindenden Shanghai Motor Show (16. bis 25. April) untermauert das positive Sentiment in der Aktie. Chinesische Behörden zielten bei der Umsetzung vergangener Maßnahmen zur Förderung von E-Mobilen vorwiegend auf Ballungsräume ab. Im laufenden Jahr sollen landesweit 1,6 Millionen E-Autos verkauft werden.

Politische Entwicklungen im Reich der Mitte sorgen regelmäßig für Bewegung an der Börse und können Kursrallyes begründen. Bevor Anleger hier einstiegen, sollten sie ein nachhaltiges Überwinden wichtiger Widerstandsmarken abwarten.