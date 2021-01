BYDCompany Aktie: Das von Warren Buffett unterstützte Unternehmen nimmt DAS auf!

Der chinesische Automobilhersteller BYDCompany (OTC:BYDDF) (OTC:BYDDY), der von Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRK-A) (NYSE:BRK-B) Chairman Warren Buffett unterstützt wird, hat am Donnerstag $3,9 Milliarden durch einen zweiten Aktienverkauf in Hongkong eingenommen, berichtet das Wall Street Journal.

Was geschah

BYD stellt in China Elektroautos, Batterien, Plug-in-Hybride und mit fossilen Brennstoffen betriebene Fahrzeuge her. Das Unternehmen profitierte von der Begeisterung der Investoren für Elektroautos, die den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung