BW-Trend: Starkes Interesse an Europawahl in Baden-Württemberg / CDU und SPD drohen starke Verluste (FOTO)

Stuttgart (ots) -Repräsentative Umfrage im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR)Stuttgart. Die Europawahl 2019 stößt in Baden-Württemberg auf sehrgroßes Interesse: Knapp drei Viertel der Befragten (72 Prozent) gebenan, sich für die Wahl sehr stark oder stark zu interessieren. Damitfindet diese Europawahl deutlich mehr Aufmerksamkeit als die letztendrei Europawahlen, bei denen sich weniger als die Hälfte derBaden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger (2014: 46 Prozent)interessiert zeigte. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativenUmfrage von Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR).Das Berliner Meinungsforschungsinstitut hat dafür 1.003Wahlberechtigte in Baden-Württemberg im Zeitraum vom 9. bis 14. Mai2019 telefonisch befragt.Erstmals ist eine Mehrheit (52 Prozent) der Baden-Württembergerdavon überzeugt, dass die EU-Mitgliedschaft eher Vorteile für ihrBundesland hat. Das ist ein Plus von 16 Prozentpunkten im Vergleichzu der Umfrage vor der Europawahl 2014. Für 5 Prozent überwiegen dieNachteile (minus 7 Prozentpunkte) und für mehr als ein Drittel (37Prozent) halten sich Vor- und Nachteile die Waage. Das Meinungsbildhat sich damit deutlich gewandelt.Klimawandel wichtigstes ThemaBei der Bewertung der wichtigsten Aufgaben der EU zeigen sichdeutliche Verschiebungen. Für die Baden-Württemberger sind dieBewältigung des Klimawandels (42 Prozent) und die Erhaltung desFriedens (39 Prozent) aktuell die wichtigsten Themen, um die sich dieEU vordringlich kümmern sollte. Die Bedeutung des Klimawandels fürdie Wahlberechtigten in Baden-Württemberg hat damit erheblichzugenommen (plus 22 Prozentpunkte). Die Themen wie Zuwanderung undGrenzschutz haben in ähnlichem Umfang an Bedeutung gewonnen (plus 19Prozentpunkte). Weil die Themen Klimawandel und Migration anBedeutung so stark in den Vordergrund gerückt sind, werden andereThemen als weniger wichtig wahrgenommen. 2014 war das Thema"finanzielle Stabilität" einem Drittel der Befragten (33 Prozent)noch sehr wichtig. Damals stand noch die Finanzkrise im Fokus derDiskussion. Im aktuellen BW-Trend hat die Bedeutung des Themasdeutlich abgenommen (minus 18 Prozentpunkte) und liegt jetzt bei 15Prozent.Sonntagsfrage: CDU bei Europawahl in Baden-Württemberg vor Grünen,SPD auf Platz 3 Wäre bereits am kommenden Sonntag Europawahl, dannwürde in Baden-Württemberg die CDU mit 31 Prozent stärkste Kraft.Allerdings müsste sie mit klaren Verlusten im Vergleich zu ihremWahlergebnis von 2014 (39,3 Prozent) rechnen. Auch die SPD würdedeutlich verlieren und würde mit 15 Prozent (2014: 23,0 Prozent) klarhinter die Grünen zurückfallen. Die Grünen könnten ihren Stimmanteilum fast zehn Prozentpunkte auf 23 Prozent (2014: 13,2 Prozent)steigern. Zulegen würde auch die AfD. Sie käme auf 10 Prozent derStimmen (2014: 7,9 Prozent). Die FDP würde mit 7 Prozent besserabschneiden als bei der letzten Europawahl (2014: 4,1 Prozent). DieLinke käme mit 3 Prozent auf einen ähnlichen Stimmenanteil wie 2014(3,6 Prozent). Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 11 Prozent,darunter die Freien Wähler mit 3 Prozent (2014: 2,3 Prozent). Alleanderen Parteien blieben in der Sonntagsfrage unter diesem Wert.Die Sonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nichttatsächliches Wahlverhalten. Sie ermittelt einen Zwischenstand imMeinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlsonntagabgeschlossen ist. Rückschlüsse auf den Wahlausgang sind damit nurbedingt möglich.Die Ergebnisse der Umfrage sind am heutigen Donnerstag, 16. Mai2019, unter anderem Thema in allen Nachrichtensendungen des SWR, bei"Zur Sache Baden-Württemberg" und im Internet auf www.SWRAktuell.de.Weitere Ergebnisse, Grafiken sowie Informationen zu Methoden undFehlertoleranzen der Umfrage online unter www.SWR.de/bwtrend.Zitate nur gegen Quellenangabe "Infratest dimap-Umfrage im Auftragdes Südwestrundfunks (SWR)" frei.Sperr- und Sendefrist: Donnerstag, 16. Mai 2019, 16 Uhr!Fragen zum Inhalt: Clemens Bratzler, Telefon 0711 929 14312,clemens.bratzler@SWR.de Pressekontakt: Katja Matschinski, 0711 92911063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell