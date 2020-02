BWX: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Für die Aktie BWX stehen per 03.02.2020, 13:42 Uhr 63.59 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. BWX zählt zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Unser Analystenteam hat BWX auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von BWX im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um BWX. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der BWX beläuft sich mittlerweile auf 56,42 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 63,59 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,71 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 63,1 USD. Somit ist die Aktie mit +0,78 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die BWX-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die BWX-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 64,67 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 1,69 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (63,59 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält BWX somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.