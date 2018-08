Baden-Baden (ots) - Der Fachkräftemangel und der deutscheGesetzgeber stellen die größten Gefahren für die Zukunft desdeutschen Mittelstands dar. Das legt der aktuelle Report"Unternehmensnachfolge" der Beratungsgesellschaft BWS im Vorfeld derVeranstaltung "BWS NachfolgerForum" nahe. Für die Studie wurden 100mittelständische Firmen befragt. Demnach stufen 86 Prozent derUnternehmen den zunehmenden Mangel an qualifizierten Arbeitskräftenals "lebensbedrohlich für die deutsche Wirtschaft" ein. An zweiterStelle steht die Angst vor einer wirtschaftsfeindlichen Gesetzgebung,die bei 80 Prozent der befragten Mittelständler grassiert. "Für denGroßteil der mittelständischen Unternehmer stellen offenbar die vonder Politik gesetzten Rahmenbedingungen die größten Hürden dar",erklärt BWS-Geschäftsführer Peter Hertweck.Immerhin räumen knapp drei Viertel der Mittelständler laut Umfrageselbstkritisch eine nur mäßige Innovationskraft ein, auch inErmangelung hochqualifizierter Fachkräfte. Über die Hälfte siehthierbei die größte Gefahr in der digitalen Transformation, also derUmstellung auf digitale Geschäftsprozesse. 52 Prozent derMittelständler sehen sich dadurch mit grundlegendenMarktveränderungen konfrontiert, die ihre Geschäftsmodelle teilweisevöllig auf den Kopf stellen. Für ein Drittel der befragtenUnternehmen resultiert hieraus nach eigener Einschätzung einverschärfter internationaler Wettbewerb.Weiterhin hat die Studie zutage gefördert, dassFinanzierungsfragen die mittelständische Wirtschaft keineswegs sostark belasten wie gemeinhin dargestellt. Laut Eigenauskunft stelltdie Unternehmensfinanzierung nur für 40 Prozent der befragtenUnternehmen eine Herausforderung dar. "Wenn 40 Prozent desMittelstands mit der Finanzierung kämpfen ist das allerdings keinGrund zur Entwarnung", gibt BWS-Geschäftsführer Peter Hertweck zubedenken.Das BWS NachfolgerForum bringt mittelständische Unternehmer, diein Deutschland Nachfolger suchen, mit Investoren undhochqualifizierten Fach- und Führungskräften zusammen. Die Plattformfür die Nachfolge pflegt ein intensives Beziehungs- undWissensnetzwerk zu herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten undbietet den Teilnehmern des Forums damit Zugang zu konkretem Know-howund einem gewinnbringenden persönlichen Netzwerk. Ergänzend könnendie Besucher auf ein fundiertes Beratungsangebot zu allen Fragen rundum die Unternehmensnachfolge vertrauen.Weitere Informationen:BWS NachfolgerForum, Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 38a, 76534 Baden-Baden,Tel.: +49 (0)7223 800020-0, E-Mail: info@NachfolgerForum.de,Internet: www.NachfolgerForum.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: BWS NachfolgerForum, übermittelt durch news aktuell