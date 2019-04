BWA: Digitalisierung verändert Berufsbilder radikal

Bonn (ots) - BWA-Chef Harald Müller: "Die Annahme, dass dieEinführung der Digitalisierung per se die Produktivität im Betrieberhöht, gehört zu den größten Irrtümern unserer Zeit. Fortschrittestellen sich nur ein, wenn es gelingt, die Arbeitnehmerschaft auf demWeg in die Digitalisierung mitzunehmen."Die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt stellt Arbeitnehmerwie Arbeitgeber vor dramatische Herausforderungen, die bei weitemunterschätzt werden, warnt die BWA Akademie ("Consulting, Coaching,Careers") in Bonn. "Zahlreiche Berufsbilder stehen davor, sich derartgrundlegend zu verändern, dass man nicht davon ausgehen kann, dassdie Beschäftigten einfach so den neuen Arbeitsplatz befriedigendausfüllen können", erklärt BWA-Geschäftsführer Harald Müller. Erverweist auf aktuelle Modellrechnungen des Zentrums für EuropäischeWirtschaftsforschung, nach denen bis 2025 rund 920.000 Arbeitsplätzezwischen Berufsbildern "umgeschichtet" werden. "Das heißt konkret:490.000 Arbeitsplätze sollen abgeschafft und 430.000 Arbeitsplätzeneu geschaffen werden", erläutert Harald Müller, und sagt: "Die damitverbundenen Herausforderungen für die Beschäftigten und dieUnternehmen sind gewaltig."BWA-Geschäftsführer Harald Müller erklärt: "Viele Arbeitsprozessewerden zunehmend digitalisiert und automatisiert und stellen dadurchstark veränderte Anforderungen an die Qualifikation derErwerbstätigen. Die dazu notwendige bedarfsorientierte und digitalbefähigende Qualifizierung der Arbeitnehmer ist unumgänglich. Hierzugenügt es allerdings nicht, die Betroffenen auf einen Digitalkurs zuschicken, sondern es müssen im Betrieb die Rahmenbedingungengeschaffen werden, um die Arbeitnehmer gezielt für die anstehendenÄnderungen zu sensibilisieren und sie zu motivieren, sich auf dasnotwendige lebenslange digitale Lernen einzulassen."Vorgehensmodell für die Akzeptanz der DigitalisierungFür diese Anforderungen hat die BWA ein umfassendes und lautAngaben bereits erprobtes Vorgehensmodell entwickelt, um aus einemherkömmlichen Berufsbild kommende Beschäftigte für einendigitalisierten Arbeitsplatz zu befähigen. Um Akzeptanz zu finden,setzt die BWA dabei auf ein firmeninternes Vorgehen. Den Schlüsseldazu stellen sogenannte "Beschäftigungsberater 4.0" dar, die aus deneigenen Reihen der Betriebe kommen und somit die Arbeitsprozesse unddie Potenziale von Kolleginnen und Kollegen realitätskonformeinschätzen können.Dazu Harald Müller: "Den meisten Personalabteilungen und auchvielen Arbeitnehmern ist durchaus bewusst, dass Veränderungen auf siezukommen. Aber sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sieunterschätzen die Umstellung und gehen davon aus, dass jemand, dereine Maschine mit Hebeln bedienen kann, auch das Nachfolgemodelldieser Maschine beherrscht, das mittels Computer gesteuert wird, umein konkretes Beispiel zu nennen. Und genau das ist falsch. DieAnnahme, dass die Einführung der Digitalisierung per se dieProduktivität im Betrieb erhöht, gehört zu den größten Irrtümernunserer Zeit. Fortschritte stellen sich nur ein, wenn es gelingt, dieArbeitnehmerschaft auf dem Weg in die Digitalisierung mitzunehmen."Harald Müller mahnt: "Es ist dringender Handlungsbedarf geboten.Laut Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschungarbeiten in Deutschland 42 Prozent der Beschäftigten in Berufen, fürdie eine hohe Automatisierungs- undDigitalisierungswahrscheinlichkeit besteht. Unternehmen, die heutediesen Wandel nicht aktiv angehen, werden morgen vor dann unlösbarenProblemen stehen."Die BWA Akademie ("Consulting, Coaching, Careers") ist seit über15 Jahren unter der Führung von Geschäftsführer Harald Müller alsSpezialist für Personalentwicklung, Outplacement, Personalberatungund Training sowie für Arbeitsmarktprogramme wieBeschäftigtentransfer erfolgreich. Die BWA versteht sich alsneutraler Vermittler zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zumVorteil der Arbeitnehmer. Mit Hilfe der BWA haben mehr alszehntausend Arbeitnehmer eine neue berufliche Zukunft gefunden. DasSpektrum reicht von der Begleitung von Change Management-Prozessenüber Vermittlung und Coaching von Führungskräften bis hin zurUnterstützung bei der Gründung eines eigenen Unternehmens.Pressekontakt:Weitere Informationen: BWA Akademie, Burgstraße 81, 53177 Bonn,Tel.: 0228/323005-0, E-Mail: info@bwabonn.de,Internet: www.bwabonn.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: BWA Akademie, übermittelt durch news aktuell