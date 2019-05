Bonn (ots) - Die Automobilbranche ist auf den Verlust vonArbeitsplätzen durch den Wechsel vom Verbrennungsmotor zurE-Mobilität nicht ausreichend vorbereitet. Diese These vertrittHarald Müller, Geschäftsführer der BWA Akademie ("Consulting,Coaching, Careers") in Bonn, die unter anderem auf die Beratung vonKonzernen bei personellen Veränderungen spezialisiert ist. Erverweist auf Schätzungen des Fraunhofer-Instituts fürArbeitswirtschaft und Organisation, nach denen allein in derHerstellung der Antriebe bis zum Jahr 2030 jede zweite Stellewegfallen soll. Das entspricht einem Verlust von 100.000Arbeitsplätzen, wobei laut Fraunhofer im gleichen Sektor etwa 25.000neue Stellen geschaffen werden sollen. "Dieses Verhältnis von 100 zu25 dürfte für die Beschäftigungssituation in weiten Teilen derAutomobil- und der Zulieferindustrie gelten", befürchtet BWA-ChefHarald Müller. Er erklärt: "Von den gewohnten Autobatterien überherkömmliche Bremsen bis hin zu Getrieben wird nichts mehr benötigt,was bislang für die Automobilbranche produziert wurde. Aber an derBranche hängen direkt mehr als 800.000 Arbeitsplätze. Wenntatsächlich ein Viertel davon wegfällt, stellt das nicht nur für dieBetroffenen eine Katastrophe dar, sondern für den WirtschaftsstandortDeutschland und für den sozialen Frieden hierzulande."Firmen fehlt Personalmatrix für den ÜberblickBWA-Chef Harald Müller räumt ein, dass parallel zu dieserEntwicklung neue Arbeitsplätze entstehen, etwa beim Aufbau undBetrieb neuer Infrastrukturen für E-Mobilität oder bei mobilenDiensten. "Aber der Transferaufwand ist enorm", meint Müller, undgibt ein Beispiel: "Sie können jemanden, der bisher in derGetriebemontage tätig war, nicht nach einem kurzen Umschulungskurs aneinen Computerbildschirm setzen und erwarten, dass das reibungslosfunktioniert." Der BWA-Geschäftsführer weiß aus der Praxis: "Diemeisten Unternehmen führen keine Personalmatrix, wissen also nichtsüber die spezifischen Fähigkeiten, aber auch Hemmnisse, ihrerBeschäftigten. Sie besitzen keine systematischen Kenntnisse über diePotenziale ihrer Arbeitnehmerschaft und sind daher überhaupt nicht inder Lage, zu erkennen, wer für eine Umschulung bereit und dazu auchin der Lage wäre, und wer eben nicht." Die Ursachen hierfür siehtMüller darin, dass in vielen Personalabteilungen das Recruiting unddie Personalverwaltung im Vordergrund stehe, während diePersonalentwicklung vernachlässigt werde.E-Umstellung bringt Probleme ans TageslichtHarald Müller: "Die politisch, gesellschaftlich und letztlichindustriell gewollte Umstellung auf E-Mobilität bringt alle dieseProbleme ans Tageslicht, und die Autohersteller und Zulieferer sindteilweise überfordert bei der Bewältigung." Bis 2020 will diedeutsche Autobranche ihr Angebot an E-Fahrzeugen in etwaverdreifachen auf 100 Modelle, hat der Verband der Automobilindustrie(VDA) angekündigt. Die Hersteller haben angekündigt, bis dahin rund40 Mrd. Euro in E-Mobilität zu investieren. "Die Branche wäre gutberaten, einen Gutteil davon in die Weiterbildung der Beschäftigtenzu stecken, aber auch für Sozialpläne bereitzuhalten", sagt BWA-ChefHarald Müller.Harald Müller verdeutlicht: "Bei einem E-Auto werden 200 Teileverbaut, während es bei einem Wagen mit Verbrennungsmotor noch 1.200Teile waren. Dadurch sinkt die Montagezeit pro Auto von 20 Stundenauf unter 15 Stunden. Es muss also dringend ein Plan her, um dieBeschäftigten bei dieser Entwicklung mitzunehmen. Das sind wir nichtnur den betroffenen Menschen schuldig, sondern das ist auch für densozialen Frieden in Deutschland eine unabdingbare Voraussetzung."Die BWA Akademie ("Consulting, Coaching, Careers") ist seit über20 Jahren unter der Führung von Geschäftsführer Harald Müller alsSpezialist für Personalentwicklung, Outplacement, Personalberatungund Training sowie für Arbeitsmarktprogramme wieBeschäftigtentransfer erfolgreich. Die BWA versteht sich alsneutraler Vermittler zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zumVorteil der Arbeitnehmer. Mit Hilfe der BWA haben mehr alszehntausend Arbeitnehmer eine neue berufliche Zukunft gefunden. DasSpektrum reicht von der Begleitung von Change Management-Prozessenüber Vermittlung und Coaching von Führungskräften bis hin zurUnterstützung bei der Gründung eines eigenen Unternehmens.Weitere Informationen:BWA Akademie, Burgstraße 81, 53177 Bonn,Tel.: 0228/323005-0,E-Mail: info@bwabonn.de, Internet: www.bwabonn.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: BWA Akademie, übermittelt durch news aktuell