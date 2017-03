BWA Akademie startet Umfrage zur Energiewirtschaft

--------------------------------------------------------------Umfrage BWA Energiebranchehttp://ots.de/CY1hM--------------------------------------------------------------Bonn (ots) - BWA erwartet gravierende Veränderungen in derEnergiewirtschaft in den nächsten JahrenUmfrage unter https://www.surveymonkey.de/r/Energie_BranchenDie Energiewirtschaft steht vor gravierenden Veränderungen in dennächsten Jahren. Wie gravierend sind diese Umwälzungen und wie sehendie Veränderungen möglicherweise aus? Diesen Fragestellungen und vorallem auch den Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation in derBranche geht die BWA Akademie ("Consulting, Coaching, Careers") ineiner aktuellen Befragung nach. Interessierte Fachkreise können sichunter https://www.surveymonkey.de/r/Energie_Branchen an der Umfrageaktiv beteiligen.Im Rahmen der Untersuchung geht es um politische undgesetzgeberische Entscheidungen, technologische Entwicklungen undveränderte Verhaltensmuster der Konsumenten. Dabei werden die Treiberder Entwicklung identifiziert, von der Elektro-Mobilität über dieDigitalisierung der Wirtschaft bis hin zu neuen Arbeitsplatzmodellen."Smart Home, Smart City, Internet of Things und die Digitalisierungsind nicht nur Schlagworte, sondern werden in den nächsten Jahrenkonkrete Auswirkungen auf die gesamte Energiewirtschaft zeitigen",erklärt BWA-Geschäftsführer Harald Müller. Er fügt hinzu: "Dadurchkommen maßgebliche Veränderungen auf die Arbeitgeber, aber natürlichauch auf die Arbeitnehmerschaft zu. So führen völlig neueGeschäftsprozesse zwangsläufig zu einem stark erhöhtenSchulungsbedarf und verlangen nach gezielten Maßnahmen zurAufrechterhaltung der Motivation der Beschäftigten. Insgesamt stelltprofessionelles Personalmanagement in den nächsten Jahren derVeränderungen einen Schlüsselfaktor für den Erfolg der Unternehmen ineiner sich rasch wandelnden Umgebung dar."Die BWA Akademie ("Consulting, Coaching, Careers") ist seit über15 Jahren unter der Führung von Geschäftsführer Harald Müller alsSpezialist für Personalentwicklung, Outplacement, Personalberatungund Training sowie für Arbeitsmarktprogramme wieBeschäftigtentransfer erfolgreich. Die BWA versteht sich alsneutraler Vermittler zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zumVorteil der Arbeitnehmer. Mit Hilfe der BWA haben mehr alszehntausend Arbeitnehmer eine neue berufliche Zukunft gefunden. DasSpektrum reicht von der Begleitung von Change Management-Prozessenüber Vermittlung und Coaching von Führungskräften bis hin zurUnterstützung bei der Gründung eines eigenen Unternehmens.Pressekontakt:Weitere Informationen: BWA Akademie,Burgstraße 81, 53177 Bonn,Tel.: 0228/323005-0,E-Mail: info@bwabonn.de,Internet: www.bwabonn.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: BWA Akademie, übermittelt durch news aktuell