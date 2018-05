BWA Akademie startet Umfrage zur Digitalisierung am Arbeitsmarkt

--------------------------------------------------------------Zur Umfragehttp://ots.de/sHhPjg--------------------------------------------------------------Bonn (ots) - Teilnahme für Personalexperten möglich:BWA-Untersuchung soll aktuelles Stimmungsbild und dieZukunftsperspektiven für den HR-Bereich entwickeln; Zugang zur Studieunter https://www.surveymonkey.de/r/BWA2018Der Fach- und Führungskräftemangel, Fragen des Personalmanagementsund der Digitalisierung - das sind nach Annahme der BWA Akademie Bonndie entscheidenden Themen im HR-Bereich. Eine aktuelle Umfrage unterPersonalexperten soll die Bedingungen und Voraussetzungen dereinzelnen Bereiche für die Zukunft genauer unter die Lupe nehmen.Personalexperten sind ausdrücklich dazu aufgerufen, sich unterhttps://www.surveymonkey.de/r/BWA2018 an der Untersuchung zubeteiligen. Die Ergebnisse werden nach Abschluss der Befragung aufder BWA-Homepage (www.bwabonn.de) veröffentlicht.Fachkräftemangel und DigitalisierungDie BWA-Untersuchung fragt nach vergangenen und künftigen Chancenund Möglichkeiten im Fach- und Führungskräftemangel: Wie wird sichder Fachkräftemangel in Zukunft entwickeln? Welche Folgen bringt ermit sich? Wie kann dem Mangel entgegengewirkt werden? Gleichzeitigwerden die Zukunftsthemen im Personalmanagement genauer unter dieLupe genommen."Wichtig sind uns außerdem Fragen der Digitalisierung, dembrennenden Thema unserer Zeit. Viele Arbeitnehmer sehen die wachsendeAnzahl an Daten und die Aufgabe mit diesen umzugehen als kritisch undexistenzbedrohend an. Es muss also aus unserer Sicht dringend eruiertwerden, wie viele Unternehmen bisher überhaupt auf die Entwicklungender digitalen Transformation vorbereitet sind, wie vieleArbeitsplätze neu geschaffen und wie sich das VerhältnisArbeitnehmer-Führungskraft ändern wird", erläutert Harald Müller,Geschäftsführer der BWA Akademie, die Zielsetzung der Umfrage.Die BWA Akademie ("Consulting, Coaching, Careers") ist seit über15 Jahren unter der Führung von Geschäftsführer Harald Müller alsSpezialist für Personalentwicklung, Outplacement, Personalberatungund Training sowie für Arbeitsmarktprogramme wieBeschäftigtentransfer erfolgreich. Die BWA versteht sich alsneutraler Vermittler zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zumVorteil der Arbeitnehmer. Mit Hilfe der BWA haben mehr alszehntausend Arbeitnehmer eine neue berufliche Zukunft gefunden. DasSpektrum reicht von der Begleitung von Change Management-Prozessenüber Vermittlung und Coaching von Führungskräften bis hin zurUnterstützung bei der Gründung eines eigenen Unternehmens.Weitere Informationen:BWA Akademie, Burgstraße 81, 53177 Bonn, Tel.: 0228/323005-0,E-Mail: info@bwabonn.de, Internet: www.bwabonn.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: BWA Akademie, übermittelt durch news aktuell