BVZ: War das schon alles?

Per 03.03.2020, 02:35 Uhr wird für die Aktie BVZ am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 1150 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Eisenbahnen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses BVZ auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt BVZ mit einer Rendite von 46 Prozent mehr als 41 Prozent darüber. Die "Straße und Schiene"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,47 Prozent. Auch hier liegt BVZ mit 37,52 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der BVZ beläuft sich mittlerweile auf 1089,93 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1230 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,85 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1287,67 CHF. Somit ist die Aktie mit -4,48 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei BVZ beträgt das aktuelle KGV 11,92. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" haben im Durchschnitt ein KGV von 27,8. BVZ ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.