BVR zum Jahresgutachten des Sachverständigenrats: Ruf nach europäischer Einlagensicherung berücksichtigt Belange der Sparer nicht

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken (BVR) kritisiert den Ruf des Sachverständigenratesnach einer vergemeinschafteten europäischen Einlagensicherung(European Deposit Insurance Scheme, EDIS). Dieser berücksichtige daserfolgreiche Wirken nationaler Einlagensicherungssysteme wie den seitüber 80 Jahren erfolgreich arbeitenden Institutsschutz derVolksbanken und Raiffeisenbanken nicht in seinen Überlegungen. Damitübersehe der Sachverständigenrat nach Ansicht des BVR die Belange derSparerinnen und Sparer aus Ländern mit gut funktionierendenSicherungssystemen, deren Banken in einer vergemeinschaftetenEinlagensicherung künftig auch für Banken anderer Länder haftenmüssten - ohne aber deren Risiken kontrollieren zu können.Immerhin identifiziere der Sachverständigenrat in seinem amMittwoch vorgelegten Jahresgutachten aber das Problem derAnreizkompatibilität in den EDIS-Vorschlägen der EuropäischenKommission. Nach wie vor sieht EDIS für die mit sehrunterschiedlichen Risiken ausgestatteten nationalenEinlagensicherungssysteme keinerlei Anreize vor, dieseeigenverantwortlich auszugestalten.Die Aufwärtskorrektur der Konjunkturprognose desSachverständigenrats für Deutschland 2017 und 2018 hält der BVRangesichts der guten Konjunkturdaten für angemessen. DieSachverständigen rechnen mit einem preisbereinigtenWirtschaftswachstum von 2,0 Prozent im Jahr 2017 und 2,2 Prozent imJahr 2018.Zu Recht mahnt der Sachverständigenrat mit Blick auf die guteEinnahmesituation der öffentlichen Haushalte sowohl eine Senkung derSteuern als auch der Sozialabgaben an. Dies würde sich nicht nurpositiv auf die Einkommen, sondern ebenfalls positiv auf dieBeschäftigung auswirken, so der BVR.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell