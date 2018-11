BVR zum Jahresgutachten des Sachverständigenrats: Konjunkturprognose realistisch, Staat sollte private Altersvorsorge stärker fördern

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken (BVR) begrüßt, dass der Sachverständigenrat zurBegutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) in seinemheute veröffentlichten Jahresgutachten zu Fragen der AltersvorsorgeStellung bezogen hat. "Bei der Förderung der privaten Altersvorsorgegibt es großen Handlungsbedarf. Im Durchschnitt aller Privathaushaltehat sich die Sparquote zwar wenig verändert, gerade bei Haushaltenmit niedrigen Einkommen gibt es aber eine erhebliche Vorsorgelücke,auch infolge der anhaltenden Niedrigzinsphase", soBVR-Vorstandsmitglied Dr. Andreas Martin."Die Riester-Rente ist nach wie vor ein wichtiges Instrument derprivaten Altersvorsorge der Bundesbürger. Ihre staatliche Förderungsollte die Bundesregierung verbessern, zum Beispiel durch eineErhöhung der Förderhöchstgrenze", fordert Martin. Die jetzigeFörderhöchstgrenze, die bereits bei der Einführung der Riester-Renteim Jahr 2002 festgelegt wurde und seit ihrem Inkrafttreten im Jahr2008 unverändert blieb, solle künftig regelmäßig an die Zuwächse derLohn- und Gehaltsentwicklung angepasst werden. Aktuell liege sie bei2.100 Euro; entsprechend der Erhöhung der Löhne und Gehälter um 55Prozent seit der Einführung der Riester-Rente müsste sie heute beirund 3.200 Euro liegen.Genauso wichtig ist es aus Sicht des BVR, die Riester-Rente fürdie Sparer zu vereinfachen und so attraktiver und transparenter zugestalten. "Künftig sollten alle Bürger förderberechtigt werden,damit die bislang erforderliche Prüfung auf Zulagenberechtigungentfallen kann. Auch sollte die Zulagenförderung durch das Finanzamterfolgen, das ohne eine weitere Datenmeldung der Sparer über dieAnsprüche entscheiden könne. Neben der Weiterentwicklung derRiester-Rente sollte die Bundesregierung weitere Möglichkeitenprüfen, durch steuerliche Anreize die private Altersvorsorge zufördern", so Martin.Die Konjunkturprognose des Sachverständigenrats, die von einemWirtschaftswachstum von 1,6 Prozent 2018 und 1,5 Prozent 2019ausgeht, hält der BVR für konservativ. Der BVR rechnet mit einemetwas höheren Wachstum von knapp 2 Prozent in diesem Jahr und 1,8Prozent in 2019. Es sei wahrscheinlich, dass der Aufschwung 2019anhalten werde, obgleich die Gefahren für eine spürbare Abschwächungdeutlich zugenommen hätten. Zu den größten Risiken zählen derzeit derzunehmende Protektionismus und die Gefahr eines ungeordneten Brexits.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell