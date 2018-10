BVR zum IWF-Bericht zur Finanzmarktstabilität: Italien muss schnell zu realistischer Haushaltspolitik zurückkehren

Berlin (ots) - Der von Italien angekündigte Kurswechsel in derHaushaltspolitik hin zu höheren Defiziten führt nach Ansicht derPräsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak, zu großen Stabilitätsrisiken.Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) warnte am Mittwoch inIndonesien bei der Vorstellung des Berichtes zurFinanzmarktstabilität vor dem hohen Niveau an Schulden, dieHaushalte, Unternehmen und Staaten halten. Kolak: "Die spürbarenRenditeaufschläge an den Finanzmärkten sind ein Warnzeichen, das dieitalienische Regierung nicht ignorieren sollte. Italien sollte denAusgabenanstieg der öffentlichen Hand so weit reduzieren, dass einnachhaltiger Abbau der öffentlichen Verschuldung gesichert ist.Andernfalls könnte dies die Stabilität des italienischenFinanzsystems gefährden und negativ auf den gesamten Euroraumausstrahlen." Die Rendite der zehnjährigen italienischenStaatsanleihen erreichte gestern mit 3,70 Prozent den höchsten Standseit dem Jahr 2014.Eine gemeinsame Währung sei auf Dauer nur mit stabilenStaatsfinanzen der Euro-Länder möglich, mahnt Kolak. Die imStabilitäts- und Wachstumspakt festgelegten Haushaltsregeln für dieLänder des Euroraums seien daher Voraussetzung für den dauerhaftenErfolg des Euro. Zu Recht sehen diese Regeln Sanktionen beiübermäßigen Defiziten vor. Kolak: "Der Hauptnutznießer geringererStaatsschulden wäre aber Italien selbst. Die finanzpolitischenHandlungsspielräume Italiens bei konjunkturellen Abschwüngen odereiner schweren Rezession wie etwa im Jahr 2009 würde sich erhöhen.Umgekehrt führt eine nicht nachhaltige Finanzpolitik zu deutlichenRenditesprüngen."Die italienische Staatsschuld dürfte sich in diesem Jahr auf rund2.300 Milliarden Euro belaufen und liegt gemessen amBruttoinlandsprodukt mit 130 Prozent auf einem extrem hohen Niveau.Die italienische Regierung plant für das kommende Jahr ein Defizitvon 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die Vorgängerregierunghatte noch mit 0,8 Prozent geplant. Laut Stabilitäts- undWachstumspakt sollten hochverschuldeten Ländern ihre Schuldenquoteschrittweise in Richtung der Maastrichter Obergrenze von 60 Prozentzurückführen.Pressekontakt:Bundesverband derDeutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken - BVRPressesprecherin:Melanie SchmergalSchellingstraße 410785 BerlinTelefon: +49 30 2021-1300presse@bvr.dewww.bvr.detwitter.com/BVRPressefacebook.com/BVRBerlinOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell