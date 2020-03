BVR zum Hilfsfonds der Bundesregierung

Berlin (ots) - Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR): "Der BVR begrüßt, dass die Bundesregierung in dieser nie dagewesenen Situation ein umfassendes Coronavirus-Gesetzespaket im Zusammenspiel der Ministerien zur Abstimmung bringt. Die deutschen Genossenschaftsbanken sind in dieser Lage weiter verlässlicher Partner der Realwirtschaft. Es ist wichtig, dass hier sowohl die Kunden- als auch die Bankenseite Berücksichtigung findet. Denn die Situation unserer Kunden und unsere kurzfristigen Möglichkeiten bedingen sich gegenseitig.Vorrangig sind im Moment Haftungsfreistellungen in der Förderung und Verlängerungen der Insolvenzfristen sowie administrative Erleichterungen bei der Bankenaufsicht und im Gesellschafts- und Genossenschaftsrecht. Dringend nachdenken sollte die Bundesregierung aber auch über nicht rückzahlbare Zuschüsse für kleine und mittlere Unternehmen."Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinTelefon: (030) 20 21-13 00, presse@bvr.de, http://www.bvr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/40550/4552385OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und RaiffeisenbankenOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell