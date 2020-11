BVR zum Ergebnis der US-Wahl 2020: Chance auf Politikwechsel

Berlin (ots) - Zum Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA erklärt Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR): "Die Wahl Joe Bidens zum neuen US-Präsidenten bietet die Chance auf einen Politikwechsel. Ein zentrales Ziel sollte es sein, die politischen Gräben innerhalb der Gesellschaft zu schließen und zu einer am langfristigen Wachstum orientierten Wirtschaftspolitik zurückzukehren. Zu begrüßen ist die Ankündigung Bidens, dem Pariser Klimaschutzabkommen und der Weltgesundheitsorganisation WHO wieder beizutreten. Dies ermöglicht größere Fortschritte beim Klimaschutz und der Pandemiebekämpfung. Zu hoffen ist, dass unter Biden die Handelspolitik weniger protektionistisch ausgerichtet wird. Dies würde der Weltwirtschaft und auch den deutschen Exporteuren wichtige Impulse geben."Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinTelefon: (030) 20 21-13 00, presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell