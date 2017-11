BVR wertet den Berichtsentwurf des Europäischen Parlaments zum Bankenpaket CRR II/CRD IV positiv

Berlin (ots) - Der Berichtsentwurf des Europäischen Parlaments zurÜberarbeitung der europäischen Eigenkapital- und Liquiditätsregeln(CRR II / CRD IV) ist nach Ansicht des Bundesverbandes der DeutschenVolksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) ein ermutigendes Zeichen, dassdie europäische Politik die dringend notwendige Entlastung kleinerBanken endlich ernst nimmt. Einige Vorschläge sind geeignet, dieForderung des BVR nach mehr Effizienz und Proportionalität in derBankenregulierung zu erreichen. Bei den Themen Offenlegung undVergütungsregelungen bleibt der Vorschlag im Berichtsentwurf aberhinter dem Notwendigen zurück."Die Vorschläge von Peter Simon zeigen, dass das EuropäischeParlament die dringend nötige Entlastung gerade kleiner Banken beider administrativen Bewältigung der Bankenregulierung erkannt hat",so BVR-Vorstand Gerhard Hofmann. Dies sei ein ermutigendes Signal.Insbesondere der Vorschlag zur Einstufung als kleines Institutbegrüßt der BVR. Durch das nationale Wahlrecht, den Absolutbetrag zurEinstufung als kleine Bank von 1,5 Milliarden Euro Bilanzsumme an dasBruttoinlandsprodukt eines Landes zu koppeln, erhalte die nationaleAufsicht die Möglichkeit, die Grenze für Deutschland auf 4,6Milliarden Euro zu erhöhen. Damit könnten bis auf 24 Institute alleGenossenschaftsbanken von den Erleichterungen profitieren.Positiv ist der Vorschlag des Europäischen Parlamentes für mehrProportionalität im Meldewesen zu bewerten. Demnach soll einezentrale Sammelstelle für alle Meldeanforderungen eingerichtetwerden. Ferner soll die Europäischen Bankenaufsicht EBA (EuropeanBanking Authority) ein Mandat zur Vereinfachung im Meldewesen fürkleine Banken sowie zur Schaffung eines integrierten Systems zurErhebung und Sammlung statistischer sowie aufsichtsrechtlicher Datenerhalten. Auch der Vorschlag zu einer vereinfachten Berechnung derstrukturellen Liquiditätsquote NSFR (Net Stable Funding Ratio) fürkleine und wenig komplexe Institute ist hinsichtlich der angestrebtenSenkung des administrativen Aufwandes positiv zu sehen. Genauer zuprüfen wird sein, ob die vorgeschlagenen Anrechnungsfaktoren zukonservativ sind und somit den Vorteil gegenüber einer vollständigenBerechnung nach dem ursprünglichen Ansatz aufheben.Beim Thema Offenlegungsanforderungen ist der Berichtsentwurf einSchritt in die richtige Richtung. Der durch die Offenlegungentstehende große administrative Aufwand wird aber nur teilweisereduziert. Es wäre richtig und notwendig, kleine Institute, die nichtkapitalmarktorientiert sind, komplett von denOffenlegungsanforderungen freizustellen, da hier mangels Investorenweder ein Informationsdefizit herrscht noch überhaupt ein Abruf derBerichte erfolgt.In Bezug auf die Vergütungsregelungen gibt es so gut wie keineEntlastungen für kleine Institute. Damit bliebe es bei demerheblichen Ermittlungsaufwand für die Genossenschaftsbanken, denenkein adäquater aufsichtlicher Erkenntnisgewinn gegenübersteht. Hierwäre aus Sicht des BVR eine komplette Freistellung kleiner Institutewünschenswert.Der BVR erwartet in der weiteren politischen Beratung, dass dienun beginnenden Verhandlungen im EU-Parlament und die anschließendenTrilog-Verhandlungen den Anliegen der kleinen Institute angemessenRechnung tragen.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell