BVR und DZ BANK sehen robusten Mittelstand trotz Konjunkturschwäche

Berlin (ots) - Im Herbst 2019 präsentieren sich die mittelständischenUnternehmen Deutschlands insgesamt weiterhin in einer robusten Verfassung, trotzbestehender Widrigkeiten wie etwa der Abkühlung des Welthandels oder desanhaltenden Fachkräftemangels. Die Folgen des schwierigen weltwirtschaftlichenUmfelds bekommen derzeit vor allem die Mittelständler im Metall-, Automobil- undMaschinenbau zu spüren. Demgegenüber zeigen sich andere Bereiche wie der Bau,das Ernährungsgewerbe oder die Dienstleister immer noch vergleichsweiseunbeeindruckt von den globalen Problemen. Zudem sind die Firmen dank allgemeinmerklich gestiegener Eigenkapitalpuffer gut vorbereitet für eine eventuelleintretende Krise. Dies geht aus der aktuellen Studie "Mittelstand imMittelpunkt" hervor, in der die jüngsten Ergebnisse der VR Mittelstandsumfrageder DZ BANK und der VR Bilanzanalyse des Bundesverbandes der DeutschenVolksbanken Raiffeisenbanken (BVR) gebündelt werden."Mit dem schwächeren Welthandel, den Handelsstreitigkeiten und dem Brexit habensich die Rahmenbedingungen für den deutschen Mittelstand erheblichverschlechtert", so Uwe Berghaus, Firmenkundenvorstand der DZ BANK. Im Zugedessen seien die Geschäftserwartungen der befragten Unternehmen regelrechteingebrochen und auf den niedrigsten Stand seit dem Rezessionsjahr 2009gefallen. Der Saldo der Erwartungen gab gegenüber der letzten Umfrage vomFrühjahr um deutliche 24,1 Punkte auf 0,4 Punkte nach. "Wir sehen nicht nureinen deutlichen Einbruch der Erwartungen, sondern beobachten auch eine merklichschlechtere Bewertung der aktuellen Geschäftslage, auch wenn das aktuelleStimmungsbild weiterhin auf eine grundsolide Verfassung der Unternehmenschließen lässt", so Berghaus weiter. Demnach befindet sich der Saldo derGeschäftslage mit 61,8 Punkten nach wie vor deutlich über seinem langjährigenDurchschnittswert von 46 Punkten."Die noch immer solide Grundverfassung des Mittelstands zeigt sich auch in derweiteren Verbesserung der Bilanzqualität der Unternehmen", erläutertBVR-Vorstand Dr. Andreas Martin. Trotz der schwächeren Konjunktur sei derBilanzqualitätsindex 2018 gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Punkte auf 128,2 Punktegestiegen. Wichtigster Treiber des Bilanzqualitätsindexes bleibt dieVerbesserung der Eigenkapitalausstattung. So ist die durchschnittlicheEigenkapitalquote der mittelständischen Firmenkunden von Volksbanken undRaiffeisenbanken von 7,5 Prozent 2001 auf zuletzt 27,8 Prozent im Jahre 2018gestiegen. "Sollte die deutsche Wirtschaft in eine Rezession abgleiten, dürftendie Folgen durch die in der Breite hohen Eigenkapitalpolster gemildert werden",so Martin weiter.Auftragslage, Beschäftigungs- und Investitionspläne gedämpftVor dem Hintergrund der Konjunkturabkühlung nahm die Sorge um die Auftragslagezu. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Anteil der Unternehmen, die in derAuftragslage ein Problem sehen, fast verdoppelt. Mittlerweile bereitet dieAuftragslage wieder nahezu einem Drittel der befragten Mittelständler Sorgen.Dennoch halten die Unternehmen an ihrer Beschäftigungsoffensive fest. Gegenüberder Frühjahrsumfrage gab der Saldo aus geplanten Einstellungen und sinkendenPersonalbeständen jedoch deutlich von 18,3 Punkten auf 7,3 Punkte nach. Auch dieInvestitionsneigung im Mittelstand sank zum vierten Mal in Folge, wenn auch nurgering. Trotzdem wollen immer noch etwas über drei Viertel der Mittelständler imnächsten halben Jahr in ihr Unternehmen investieren.Geringeres AuslandsengagementAngesichts des schwierigen globalen Umfelds fahren die mittelständischenUnternehmen ihr Auslandsengagement bereits zum dritten Mal in Folge zurück.Damit liegt das aktuelle Niveau so niedrig wie noch nie seit Beginn der Erhebungdieser Frage im Frühjahr 2011. Dennoch sind immer noch 52,7 Prozent im Auslandaktiv. Die Mittelständler können sich dementsprechend nicht komplett von denAuswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA und China abschotten.Immerhin jeweils rund 12 Prozent der Befragten haben selbst Kunden in den USAund China. Indirekt betroffen sind noch mehr: So hat jeweils mehr als einViertel der befragten Unternehmen Kunden, die in den Vereinigten Staaten oder inChina engagiert sind. Nur knapp 30 Prozent der Befragten rechnet mitUS-Strafzöllen auf Autos aus der Europäischen Union. Auch der Brexit wirft immernoch seine Schatten voraus. Besonders ein weiterhin möglicher No-Deal-Brexitbereitet den Mittelständlern Sorgen.Fachkräftemangel weiterhin ein großes ProblemDer Fachkräftemangel stellt zusammen mit Bürokratie weiterhin das größteProblemfeld für den deutschen Mittelstand dar. Zusätzlich verstärkt wird er inden nächsten zehn Jahren durch den Ruhestand vieler Beschäftigter. Eine großeZahl der frei werdenden Stellen soll neu besetzt werden, gaben drei Viertel derBefragten an. Die Digitalisierung könnte die Auswirkungen des Fachkräftemangelslindern - doch daran glaubt nur rund ein Viertel der Befragten. DieMittelständler setzen bereits verschiedene Maßnahmen ein, um die negativenFolgen des Altersstrukturwandels zumindest etwas einzudämmen. So bieten rundsechs von zehn Unternehmen eine mögliche Beschäftigung über das Rentenalterhinaus sowie Maßnahmen zur Gesundheitsprävention an.Die Daten für die VR Mittelstandsumfrage wurden in der Zeit vom 11. Septemberbis 18. Oktober 2019 im Rahmen einer telefonischen Umfrage erhoben. DieStichprobe von 1.500 Unternehmen ist repräsentativ; befragt wurden Inhaber undGeschäftsführer mittelständischer Unternehmen in Deutschland. 