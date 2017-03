BVR rechnet mit weiterem Rückgang der Unternehmensinsolvenzen

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken (BVR) rechnet für das laufende Jahr mit einerweiteren Entspannung des Insolvenzgeschehens in Deutschland. Demaktuellen BVR-Konjunkturbericht zufolge wird die Anzahl derUnternehmensinsolvenzen gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um etwa7 Prozent auf rund 20.000 Fälle zurückgehen. Sie war bereits 2016 um6,9 Prozent auf 21.518 gesunken."Die Zahl der Firmenpleiten ist vor allem aufgrund der anhaltendguten Bilanzqualität der Unternehmen sowie wegen des günstigenkonjunkturellen Umfelds rückläufig", so BVR-Vorstand Dr. AndreasMartin. Modellbasierte Schätzungen des BVR lassen erkennen, dass dieEntwicklung der Insolvenzen stark durch die Qualität derUnternehmensbilanzen und die Konjunktur geprägt wird. Den Schätzungenzufolge können die Insolvenzveränderungsraten seit Beginn der 2000erJahre zu gut zwei Fünfteln durch die Entwicklung der Bilanzqualitätund zu gut einem Fünftel durch Schwankungen im Wirtschaftswachstumerklärt werden."Der sich abzeichnende abermalige Rückgang der Insolvenzfälle istein ausgesprochen ermutigendes Zeichen für die deutsche Wirtschaft,da mit den Firmenpleiten in der Regel auch Beschäftigungsverluste undForderungsausfälle verbunden sind", so Martin weiter. Gleichwohlseien aber aus gesamtwirtschaftlicher Sicht nebenUnternehmensgründungen immer auch -insolvenzen erforderlich, damitsich überholte Strukturen nicht zementieren und neue Produkte undProzesse am Markt etablieren können. Insofern dürfe der anhaltendeRückgang der Insolvenzzahlen nicht zu einem Nachlassen beiProduktivitätsanstrengungen und Innovationskraft der deutschenWirtschaft verleiten.Der aktuelle Konjunkturbericht des BVR ist im Internet unterwww.bvr.de, Publikationen, Volkswirtschaft abrufbar.Pressekontakt:Bundesverband derDeutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken - BVRPressesprecherin:Melanie SchmergalSchellingstraße 410785 BerlinTelefon: (030) 20 21-13 00Telefax: (030) 20 21-19 05Internet: www.bvr.deE-Mail: presse@bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell