BVR fordert Auslaufen des Anleihekaufprogramms der EZB

Berlin (ots) - Die Krisenpolitik der Europäischen Zentralbank(EZB) passt nicht mehr zur inzwischen guten Wirtschaftslage imEuroraum. Daher sollte der EZB-Rat auf seiner kommenden Sitzung am 7.September 2017 die geldpolitische Kehrtwende einleiten und einzügiges Ende des Anleihekaufprogramms beschließen. Bereits imkommenden Jahr sollte auch die Negativzinspolitik beendet werden.Dies fordert der Bundesverband der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken (BVR) in seinem aktuellen Konjunkturbericht.BVR-Vorstand Dr. Andreas Martin: "Ein rasches Auslaufen desAnleihekaufprogramms und ein Ende der Negativzinsen 2018 wäre nichtnur geldpolitisch richtig, sondern auch ein willkommenespsychologisches Signal, dass wir die Krisenjahre hinter uns lassen."Ein solcher Beschluss könnte sich auch positiv auf dieInvestitionsbereitschaft im Euroraum auswirken. Trotz des sichfestigenden Aufschwungs ist bei den Investitionen noch Luft nachoben.Die EZB würde mit einer Terminierung der Anleihekäufe zudemsignalisieren, dass die rechtlich umstrittenen Käufe vonStaatsanleihen für sie nur ein Ausnahmeinstrument im Fallbeträchtlicher Deflationsrisiken darstellen. Martin: "Mit einemraschen Abschied von den Staatsanleihekäufen würde die EZB zeigen,dass sie die Sorgen vor einer Mandatsüberschreitung ernst nimmt." DasBundesverfassungsgericht hatte Mitte August dieses Jahres die Frageder Rechtmäßigkeit des Anleihekaufprogramms dem EuropäischenGerichtshof vorgelegt. Nach den europäischen Verträgen ist derGeldpolitik die monetäre Staatsfinanzierung untersagt. Ob und inwelchem Umfang Staatsanleihekäufe der Notenbank aus geldpolitischenGründen rechtmäßig sind, ist umstritten.Aus geldpolitischer Sicht ist die stabile und allmählich steigendeInflation der wichtigste Grund für einen Kurswechsel der EZB. DieInflation liegt aktuell bei 1,3 Prozent und damit zwar noch unterhalbder von der Geldpolitik angestrebten Rate von unter, aber nahe zweiProzent. Doch zeichnet sich angesichts der guten Konjunktur eineallmählich steigende Teuerung ab, was auch die Prognosen der EZBbestätigen. Die aktuelle Aufwertung des Euro sollte kein Hindernisfür den Ausstieg sein. Zum einen ist der derzeitige Wechselkurs von1,19 Dollar pro Euro im historischen Vergleich nicht sonderlich hoch,zum anderen ist die Aufwertung ein normaler Reflex auf dieverbesserte konjunkturelle Lage und die sich erhöhendeWahrscheinlichkeit einer weniger expansiven Geldpolitik.Der aktuelle Bericht der BVR-Volkswirte ist im Internet unterwww.bvr.de, Publikationen, Volkswirtschaft Kompakt abrufbar.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell